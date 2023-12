2023 – I tre avvenimenti negativi per Napoli e per il Napoli – Al secondo posto l’arrivo di Garcia

Dopo 2 anni sotto l’ombra del Vesuvio il mister Luciano Spalletti ha deciso di concludere questa sua esperienza e dedicarsi alla famiglia. L’allenatore toscano non solo ha vinto lo scudetto ma ha anche mandato per la prima volta il Napoli ai quarti di Champions League. Spalletti verrà ricordato anche come l’uomo che ha legato la piazza con la società. Nonostante il suo addio l’ex allenatore del Napoli non ha voluto dimenticarsi di questa annata fantastica, dimostrando il suo amore per il Napoli e per i napoletani ha deciso di tatuarsi la vittoria del tricolore sul braccio sinistro.

Al suo posto il patron del Napoli, Aurelio De Laurentis, ha scelto il tecnico francese Rudi Garcia per guidare i campioni d’Italia in carica. Il tecnico francese aveva dalla sua parte l’esperienza, avendo allenato in Serie A la Roma dal 2013 al 2016. La scelta presa non solo ha distrutto la squadra campione in carica ma ha anche rotto il legame che si era creato dopo tanto tempo tra i napoletani e la società.