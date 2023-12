MN AWARDS – IL PORTIERE DELL’ANNO

La redazione di MondoNapoli è lieta di annunciare gli “MN AWARDS”: premi che verranno simbolicamente assegnati ai giocatori che maggiormente si sono distinti, nelle loro rispettive categorie, della passata stagione.

Il primo “MN AWARDS” sarà: IL PORTIERE DELL’ANNO

Nell’anno solare 2023, abbiamo visto come il Manchester City di Pep Guardiola è riuscito a dominare vincendo qualsiasi trofeo, prima in Inghilterra, poi in Europa e infine il Mondiale per Club. Tra i giocatori della squadra inglese spicca ovviamente il portiere brasiliano Ederson, che con le sue parate fondamentali, ha dato sicurezza e costanza alla difesa dei Citizens.

Un buon contendente del portiere degli Sky Blues è sicuramente El Dibu Emiliano Martinez, fresco vincitore del Mondiale in Qatar 2022, ma anche eletto miglior portiere dell’anno grazie alla vittoria del prestigioso premio Yashin di quest’anno.

Insomma, sono loro due a contendersi il premio, ma bisogna anche dare spazio al portiere italiano Guigliemo Vicario. L’ex Empoli, dopo una bellissima stagione conclusa in estate 2023, passa al Tottenham dove continua a essere sempre il faro della squadra, compiendo parate spettacolari e difendendo con le unghie e con i denti la propria porta. Purtroppo non si è portato a casa nessun trofeo di squadra importante, ma sicuramente avrà tutte le carte in regola per ambire alle migliori squadre del mondo per poter vincere campionati e coppe europee.

Sicuramente quest’anno tra i portieri citati colui che è riuscito nell’impresa di vincere tutto quello che si poteva vincere merita il premio, considerando il fatto che El Dibu, dopo l’incredibile prestazione al Mondiale, ha calato di molto il suo rendimento, spesso facendo perdere la propria squadra per delle vere e proprie papere, cosa che Ederson non ha di certo fatto.

EDERSON MORAES, è quindi il portiere dell’anno per la redazione di MondoNapoli.