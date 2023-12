Napoli-Frosinone, Lindstrøm non supera il test da titolare. Le pagelle dei quotidiani

Pur partendo dal 1′, Jesper Lindstrøm non è riuscito a rendersi autore di una prestazione convincente.

Le pagelle dei quotidiani:

Voto 4,5 per il Corriere dello Sport, Il Mattino e la Repubblica. A destra non morde né graffia, nonostante il passo diverso rispetto a Lusuardi. Lo cercano spesso e lui fa di tutto per farsi trovare. Qualche idea ce l’ha, ma poi diventa come “una candela che si spegne lentamente”.

Voto 5 per La Gazzetta dello Sport e Tuttosport. Si sbraccia per non sembrare un oggetto misterioso, ma fa tanta fatica.