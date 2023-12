Mauro: “Ho visto giocatori che non passavano la palla ai compagni, è una cosa brutta”

Massimo Mauro, commentatore sportivo ed ex calciatore, ha analizzato la sconfitta per 4-0 del Napoli contro il Frosinone ai microfoni di Mediaset.

Queste le sue parole: “Non mi aspettavo questo risultato. Fino a mezzora dalla fine c’era la seconda squadra del Napoli, poi sono entrati i big e la partita è andata malissimo. Una gara che è difficile da spiegare. Ho visto giocatori del Napoli che non passavano la palla ai compagni in questa partita. Una cosa incredibile. C’erano giocatori che volevano fare la cosa più importante per mettersi in mostra. E dico i nomi: Simeone e Raspadori. Onestamente non vedere il tuo centravanti non passare la palla quando ha quattro uomini davanti è una cosa brutta. Il tuo obiettivo deve essere prima di tutto quello di vincere la partita, non puoi andare contro la semplicità del gioco che porta un tuo compagno a fare bene. Questo non è giusto e non è corretto. Ansia tra Raspadori e Simeone per chi deve essere il primo dietro Osimhen. Vedere il compagno e non dare una palla è la cosa peggiore che possa capitare a una squadra“.