Fabrizio Romano: “Elmas al Lipsia, trattative con il Napoli nelle fasi finali. Confermati i 25 milioni di euro”

Fabrizio Romano, noto giornalista ed esperto di calciomercato, riporta importanti aggiornamenti in merito al trasferimento a gennaio di Eljif Elmas al Lipsia.

Questo quanto si legge: “Il Lispia ha raggiunto un accordo sui termini personali con Eljif Elmas mentre le trattative con il Napoli sono nelle fasi finali. Confermata una commissione di 25 milioni, come rivelato ieri. Storia esclusiva, che dovrebbe essere sigillata presto”.

Il tweet:

🔴⚪️🇲🇰 RB Leipzig have reached an agreement on personal terms with Eljif Elmas as negotiations with Napoli are at final stages.



€25m fee confirmed, as revealed yesterday.



Exclusive story, expected to be sealed soon. pic.twitter.com/T07JN5kLvY