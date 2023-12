Ziliani: “Napoli-Cagliari, il commento di DAZN sui fischi è sbagliato”

Attraverso il suo profilo ufficiale Twitter, il giornalista Paolo Ziliani si è soffermato sulla telecronaca fatta da Pierluigi Pardo nel corso di Napoli-Cagliari.

Questo il tweet: “Tra le mille perle, in campo e fuori, di Napoli-Cagliari 2-1, il commento del telecronista di DAZN Pierluigi Pardo al fischio finale del primo tempo: tace per far sentire i fischi dello stadio e poi parla di insoddisfazione del pubblico per la prestazione del Napoli. Che in realtà aveva giocato un primo tempo più che buono creando svariate occasioni da gol mancate per un nonnulla a dispetto del gioco duro e ostruzionistico praticato dal Cagliari, gioco che l’arbitro Marcenaro aveva mantenuto impunito per tutti i 49 minuti giocati. I fischi erano chiaramente indirizzati all’arbitro e meritatissimi, tra l’altro. Ma niente, la situazione è questa: dobbiamo addirittura sentirci dire che piove quando c’è il sole e viceversa, ormai vale tutto”.