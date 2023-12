Fabrizio Ravanelli, ex calciatore, è intervento ai microfoni di Pressing – in onda su Italia 1 – soffermandosi sulla giocata di Victor Osimhen in occasione del secondo gol del Napoli contro il Cagliari.

Di seguito le sue parole: “Quello che ha fatto Osimhen sul gol di Kvara è inaccettabile. I difensori del Cagliari non gli stanno addosso, a stento lo toccano. Con Barzagli e Chiellini sarebbe stato diverso e avrebbero evitato all’attaccante del Napoli di fare quello che voleva in area di rigore”.