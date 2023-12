Pagliuca, le sue dichiarazioni sulla corsa scudetto

In un’intervista a Radio ANch’io Sport su Rai Radio Uno, l’ex portiere neroazzurro Gianluca Pagliuca ha parlato della corsa scudetto che interessa le big italiane.

“Per me sarà una corsa scudetto molto intensa, l’Inter ha, in questo momento, il pallino del gioco, però la Juventus non ha le coppe e potrebbe anche accartocciare qualche punto e rivelarsi ostica. Il Napoli, anche se è lontano, può ancora essere decisivo. Tutto dipende da come approcceranno il campionato dopo aver cominciato a fare punti contro il Cagliari.”