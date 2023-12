Mondiale per club, il cammino degli azzurri

Il ranking UEFA deciderà la classifica delle qualificate al Mondiale per club che si giocherà da metà giugno a metà luglio 2025. Le europee presenti alla competizione saranno 12, con l’Inter che è l’unica squadra italiana già qualificata insieme al City, Real Madrid, Chelsea, Bayern, Psg, Benfica e Porto. In ballo un posto fra Borussia e Lipsia, uno fra Barcellona e Atletico e uno fra Juventus e Napoli. Gli azzurri di Mazzarri, attualmente a quota 41, per compiere il sorpasso sui bianconeri a 47 dovranno attendere almeno i quarti, dato che gli ottavi in caso porterebbero al massimo cinque punti (quattro per due successi più un punto bonus per la qualificazione).