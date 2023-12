Il Mattino – Napoli-Cagliari, rimossi 94 veicoli e record di sequestri

Come riportato dall’edizione online del II Mattino, il personale impiegato nel rispetto dell’ordine pubblico in occasione di Napoli-Cagliari era composto da 70 unità, tra cui 5 ufficiali e 65 agenti. Nell’ambito delle misure di sicurezza predisposte in occasione della partita, la Polizia Locale di Napoli ha svolto un’ampia operazione volta al rispetto delle norme stradali.

In tal senso, balzano all’occhio i dati riscontrati nei controlli amministrativi, che hanno portato al sequestro di 60 articoli tra sciarpe, cappelli e 110 bottigline di liquori, in seguito a tre sequestri per mancata autorizzazione. Inoltre, sono stati sequestrati anche 7 motocicli e 3 veicoli e rimossi 94 veicoli nella zona antistante l’impianto di Fuorigrotta.