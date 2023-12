Massimo Rastelli, doppio ex di Napoli e Cagliari, ha presentato la sfida nel corso del suo intervento a Radio Marte: “Napoli-Cagliari non sarà una gara semplice per il Napoli. I sardi non mollano mai, magari vanno sotto, subiscono l’avversario per alcune porzioni di gara ma poi riemergono, grazie anche alle letture di Ranieri e ai cambi dell’esperto allenatore. Il Napoli deve stare molto attento se vuole vincere, anche perchè sfida una squadra che è in ottima salute psicofisica. E’ chiaro che gli azzurri devono vincere per restare attaccati al treno Champions, anche per provare a diminuire le distanze dalle squadre che lo precedono. Sarà fondamentale avere l’approccio mentale giusto, dal momento che il Napoli è tecnicamente superiore. Trovare la concentrazione giusta ogni tre giorni non è facile.

Kvaratskhelia deve solo giocare con leggerezza e spensieratezza per ritrovarsi. Gli errori sottoporta si pagano ma solo nel senso che lui ne è condizionato, con la conseguenza di aver perso un po’ di fiducia. Deve ritrovare la leggerezza e la voglia di divertirsi in campo per rendere al meglio, anche nella postura noto che è un po’ triste, cupo, perchè non riesce in campo a dare il meglio di sè”.