Davis Curiale, ex attaccante del Frosinone, ha parlato anche del Napoli in un’intervista rilasciata al portale Tuttofrosinone.com: “Ho avuto modo di osservare il Frosinone dal vivo in due occasioni: entrambe allo “Stirpe”, contro Napoli ed Atalanta. Devo dire che il gioco espresso dai giallazzurri mi impressionò, perché in entrambe le gare ci fu da subito intesa tra i reparti, molta intensità ma soprattutto tanta personalità da parte dei molti ragazzi giovani presenti in rosa. Penso che il Frosinone darà filo da torcere a tutte le squadre e otterrà una salvezza tranquilla.

Le altre di Serie A? Le squadre che mi hanno sorpreso di più in positivo fino a questo momento, sono senza dubbio Bologna e Frosinone. Credo che l’allenatore dei rossoblù Thiago Motta, sia destinato a fare una grande carriera. Stanno deludendo le aspettative di inizio stagione invece Lazio e Napoli”.