CdS – Insigne alla Lazio può saltare? C’è un dettaglio che non convince

Lorenzo Insigne è nella lista dei desideri di Maurizio Sarri. Nel mercato di gennaio, stando alle voci, la Lazio potrebbe far riunire la coppia di bomber del Pescara di Zeman. Pare che anche l’ex azzurro non vede l’ora di abbracciare il suo vecchio allenatore. Insigne e Sarri nel 2018 hanno sfiorato il terzo scudetto del Napoli e il feeling potrebbe ancora esserci. Forse, però, la società non sembra convinta. L’età avanza, a giugno il Magnifico compirà 33 anni. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società biancoceleste non ha mai contattato la You First, l’agenzia di management dei calciatori a cui si affida Insigne.