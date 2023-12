TMW: Napoli, possibili candidati per il prossimo anno per la panchina

Secondo quanto riportato da TMW, la vittoria del Napoli, qualificatosi agli ottavi di Champions League, ha riportato serenità per gli azzurri. Walter Mazzarri, per ora, rimane un traghettatore fino al termine di questa stagione, ma nel caso di un posizionamento importante, si può discutere la permanenza anche per l”annata successiva. Secondo le indiscrezioni dei colleghi, potrebbero emergere fuori i nomi di Vincenzo Italiano, che a fine stagione potrebbe lasciare la Fiorentina, e Raffaele Palladino, il cui nome nei prossimi mesi potrebbe diventare sempre più caldo.