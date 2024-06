CdS – Manna al lavoro per il doppio colpo Hermoso-Buongiorno: contatti in corso con l’entourage dello spagnolo

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis, dopo l’annuncio ufficiale di Antonio Conte sulla panchina azzurra per le prossime tre stagioni, è pronto a piazzare i primi colpi di questa finestra di calciomercato estiva.

Contatti continui tra la società partenopea e l’agente di Mario Hermoso, ex calciatore dell’Atletico Madrid che, dopo aver rifiutato proposte di rinnovo dal club spagnolo, è pronto ad una nuova avventura e il Napoli, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe il pole per lui: “Altro nome per il Napoli è quello di Mario Hermoso, 28 anni, spagnolo che si è appena svincolato dall’Atletico Madrid e che non rappresenta un’alternativa a Buongiorno. Manna è al lavoro per il doppio colpo e Conte ne sarebbe entusiasta.

Il Napoli, appunto, lavora anche per Alessandro Buongiorno, in attesa di risposte da parte del difensore: “Anche per Hermoso servirà l’accordo economico sull’ingaggio. Ci sono già stati contatti diretti con l’entourage. Ce ne saranno altri a breve. Come per Buongiorno” riporta il quotidiano sportivo.