Natan, voti positivi dai quotidiani: “È la vera spina nel fianco della difesa del Braga”

Natan è stato uno dei calciatori in maggiore spolvero della partita Napoli-Sporting Braga. Il brasiliano, premiato come Mvp dalla Uefa al termine del match, è stato valutato come uno dei migliori anche dalle principali testate sportive. La Gazzetta dello Sport gli da 6,5 dicendo che “Mura Pizzi, poi si propone in fase offensiva. Da una sua percussione nasce l’assist per il gol di Osimhen”. 7 è la valutazione per Il Corriere dello Sport, mentre una valutazione ancor più alta arriva da Tuttosport, che gli da 7,5: “Propositivo e intraprendente, è la vera spina nel fianco della difesa del Braga”.