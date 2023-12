Mazzarri, tracce di vecchio Napoli

Il tecnico toscano brilla soprattutto per gli zero gol subiti contro il Braga, che non è un dato da sottovalutare.

Nonostante una difesa non al meglio della condizione e con Natan schierato all’occorenza come terzino sinistro (premiato inoltre come MVP della partita di ieri dalla Uefa).

Solo sabato, contro il Cagliari, scopriremo se i partenopei hanno ritrovato la completa serenità di chi sa che la vittoria è a portata di mano e se avranno consapevolezza dei propri mezzi.

Sicuramente meno sereno lo è Kvaratskhelia, vittima di ultimamente di qualche errore di troppo, oltre che del gol divorato a Torino nel match contro la Juventus.

Il georgiano deve assolutamente provare a rialzarsi e a riprendersi, per evitare di entrare in un tunnel che, al momento, potrebbe sembrare senza uscita.