Napoli, il resoconto del mercoledì

Dopo il successo in Champions League contro il Braga, il Napoli ha ripreso gli allenamenti questa mattina al centro di allenamento di Castel Volturno, per preparare al meglio il match di serie A in vista sabato contro il Cagliari al Maradona.

La squadra si è divisa in due gruppi: i titolari contro il Braga hanno svolto lavori di scarico.

Gli altri calciatori della rosa sono stati impegnati in una partita sul campo 1 con l’integrazione di alcuni ragazzi della Primavera.

Mario Rui ha svolto allenamento personalizzato in campo, mentre Olivera ha fatto le terapie e poi lavoro personalizzato in palestra.

Infine, Ostigard, non si è allenato a causa di un lieve stato influenzale.