Biglietti Napoli-Cagliari, si va verso il Maradona pieno. I dettagli

Se è vero che l’entusiasmo aiuta a vincere le partite, e anche vero che vincere le partite crea entusiasmo. Questo meccanismo non fa altro che dar vita a un circolo vizioso che non può fare che bene al Napoli di Walter Mazzarri. Infatti, dopo le tre deludenti sconfitte, la vittoria in Champions League contro il Braga ha fatto tornare alto il morale dei supporters azzurri. Gli azzurri, in casa, in questo campionato, hanno un rullino di marcia tutt’altro che invidiabile. Proprio per questo tornare alla vittoria tra le mura amiche del Maradona è fondamentale, e i tifosi lo sanno bene.

Napoli – Cagliari è l’occasione perfetta per tornare a sorridere. In vista della partita, i supporters partenopei si sono fiondati ad acquistare i biglietti per assistere alla sfida. Senza distinzione di settori, a pochi giorni dal match, i biglietti sono quasi esauriti. D’altronde, c’è tutta la voglia di tornare a cantare e gioire per le vittorie del club, nonostante l’inizio disastroso di questa stagione.