L’ex calciatore Pasquale Casale ha parlato a OneStation Radio della partita di ieri al Maradona.

Ecco le sue parole su Natan: “Credo che Natan abbia fatto davvero bene ieri contro il Braga. Ha coperto bene in fase difensiva e l’ho visto davvero in gamba anche in fase di proposizione offensiva per far male agli avversari. Può ancora crescere, il Napoli si giocherà tutto in primavera e dovrà recuperare la forma fisica”.