Il Napoli si qualifica al Mondiale per club se… Ecco cosa serve ora agli azzurri

Il Mondiale per club si avvicina e con la Juventus di poco sopra al Napoli nel ranking, ora gli azzurri hanno davvero la possibilità di partecipare alla competizione. Con l’uscita del Milan dalla Champions League di stasera, le cose per i partenopei si facilitano ancora di più, ma la strada resta tortuosa.

Per raggiungere la qualificazione al Mondiale per club, il Napoli dovrebbe infatti vincere entrambe le sfide agli ottavi di Champions League ed almeno una delle due ai quarti. Solo in questo modo gli uomini di Mazzarri potrebbero garantirsi un posto nella più grande competizione per club al mondo.