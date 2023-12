Malfitano sicuro: “Addio Scudetto, ma il Napoli deve salvare la stagione”

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli e dei suoi obiettivi stagionali. Ecco cosa ne pensa:

“Lo scudetto è ormai andato, visto che è difficile recuperare sull’Inter, la stagione ora ha altri obiettivi che non ti permettono di salvare l’annata. A meno che non vinci la Champions, che fai? L’obiettivo iniziale non era quello: si doveva difendere lo Scudetto. Il Napoli ha cambiato poco, ma abbiamo visto che il problema non è solo l’assenza di Kim: riguarda la panchina, i calciatori, le prestazioni dei singoli, l’ambiente”.