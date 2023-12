Zielinski tra Juventus e Inter, la situazione ad oggi

In scadenza di contratto con il Napoli, il centrocampista polacco Piotr Zielinski sembra essere oggetto di interesse da parte di Juventus e Inter. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, al momento non sono in corso trattative avanzate per l’acquisizione del giocatore da parte né della Juventus né dell’Inter. Tuttavia, l’impressione è che i due club potrebbero sfidarsi per assicurarsi le prestazioni di Zielinski, simile a quanto stanno facendo in campo per la corsa allo scudetto. La situazione contrattuale del giocatore potrebbe renderlo un obiettivo ambito nel mercato, con la competizione tra Juventus e Inter per assicurarsi il suo ingaggio.