Orsi: “Lotta a due per lo scudetto, le squadre dietro non reggono il passo”

Nando Orsi, ex giocatore ed allenatore, ha parlato della corsa scudetto e delle possibilità di ripresa di Napoli e Milan a Sky. Ecco la sua opinione:

“Secondo me è una lotta a due ormai, Milan e Napoli hanno troppi problemi e saliscendi, anche le squadre che stanno dietro non mi sembra possano reggere il passo. Anche se l’Inter ha numeri e organico migliore penso che sarà lotta a due con la Juventus: quella di Allegri è una squadra che, se ci giochi contro, pensi alla partita e poi pensi ma come abbiamo perso 1-0. Se vince così tante partite non è possibile dire che giochi male: può andare bene una volta, non 4-5-6”.