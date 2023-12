Del Genio su Juve-Napoli: “Non è colpa di Meret e Rrahmani, l’errore è di Kvara”

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss parlando del Napoli, della sfida con la Juventus e degli errori commessi dagli azzurri durante la gara. Ecco le sue parole:

“Ora si vogliono dare colpe a Meret o Rrahmani, ma la verità come ha detto Allegri è che il portiere non può uscire in quella circostanza e Gatti stacca come un animale. A questi livelli non bisogna portarseli così in area. Non possiamo stare così indietro ad aspettare come fa la Juventus che è abituata a farla. Si parla del loro atteggiamento e non di Kvara che è un fenomeno ma che sbaglia quell’occasione. Quell’episodio è determinate, la gara la perdi in quell’occasione”