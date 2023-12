Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo Corriere dello Sport edizione Campania che troverete oggi in tutte le edicole.

Il quotidiano sportivo, in occasione del match che si è disputato ieri sera tra Juventus e Napoli, terminato 1-0 per i bianconeri, pubblica in prima pagina la disfatta della squadra di Walter Mazzarri: “Ancora Gatti: Allegri primo a +1 sull’Inter (stasera con l’Udinese). Rispetto al 2022, 17 punti in meno: martedì c’è il Braga”