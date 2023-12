Ecco quanto dichiarato da Walter Mazzarri nel post partita di Juventus-Napoli (1-0):

“Noi dobbiamo allenare certe situazioni. La Juve resta nel bunker per ottanta minuti e non concede un’occasione di testa. Io non ho avuto tempo per allenare le palle inattive, e soprattutto sull’uscita per intercettare il cross. Paghiamo subito i nostri errori. Abbiamo avuto almeno sette possibilità, ma non abbiamo mai preso la porta. Ci vorrà più brillantezza. Ora passiamo il turno in Champions League, poi avremo modo e tempo per lavorare anche su questi aspetti. Ho visto la mia squadra che nel secondo tempo ha schiacciato la Juventus, non abbiamo preso contropiedi clamorosi. Ho tentato il tutto per tutto, ho messo quattro attaccanti. In questa partita, l’unico modo per fare gol era da fuori area. Sinceramente ho da dire poco alla mia squadra. Ansia? Sono arrivato da poco. ma è chiaro che quando una squadra vive un anno in discesa, quando gli va tutto bene poi si subisce il contraccolpo”.

“Io continuo a essere fiducioso – confessa Mazzarri – basta un filotto di risultati utili per tornare a essere a ridosso del vertice. In questo momento è inutile guardare la classifica, se sono qui, significa che le cose non andavano bene neanche prima. Questa sera non meritavamo assolutamente di perdere la partita: ora pensiamo a passare il turno in Champions League, poi avremo la possibilità di rilanciarci anche in campionato”.

“Ci manca la cattiveria che in queste partite equilibrate fanno la differenza. La squadra era messa bene, abbiamo tamponato le loro ripartenze. Tante cose del vecchio Napoli si sono riviste. Anche la condizione atletica dei giocatori che sono rientrati da poco deve migliorare. Questa squadra, d’ora in poi, può fare solo un grande campionato. Osimhen viene tartassato, lo hanno sempre marcato, anche quando la palla era lontana. Lui è uno che può fare la differenza. Quando è in forma, è un giocatore devastante”.