Ambrosini: “Basta fare paragoni col Napoli dello scorso anno. Ecco qual è l’obiettivo di questa squadra”

Massimo Ambrosini, ex calciatore e commentatore DAZN, ha analizzato la partita di ieri sera tra Juventus e Napoli e esprime la sua opinione riguardo gli obiettivi reali che dovrà difendere la formazione azzurra: “Basta fare paragoni con il Napoli della scorsa stagione, quel Napoli ha fatto cose straordinarie ed è chiaro che non si possono ripetere. Lo dico anche per rispetto del nuovo allenatore, Mazzarri”.

“Obiettivo principale? Dopo la partita di ieri sera, è puntare al quarto posto e qualificarsi per la prossima Champions League. E poi c’è un secondo posto ai gironi di Champions da difendere per poter accedere agli ottavi” continua Ambrosini.

Riguardo la situazione della formazione partenopea, Massimo Ambrosini dice la sua e non si risparmia: “Qualcosa da fare c’è, assolutamente. Se nell’equilibrio non porti mai le situazioni dalla tua qualcosa da fare c’è”.

Infine, l’ex Milan, riferendosi alla prestazione di ieri sera della Juventus, commenta: “Penso che la Juventus possa ottimizzare più alcune situazioni. Cosa mi ha colpito? Le parole di Allegri: ci vuole meno frenesia, attaccare con più passaggi. La sua richiesta mi pare sia manovrare un po’ di più, se poi riesci a passare in vantaggio è chiaro che accentui questo atteggiamento“.