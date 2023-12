L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla sconfitta del Napoli contro la Juventus. Secondo il quotidiano il Napoli perde anche contro la Juventus offrendo però una buona prestazione. Una sconfitta che allontana ancora gli azzurri dalla vetta e che testimonia l’alzata di bandiera bianca per lo scudetto. Il cambio in panchina sembrava aver dato una scossa, ma non basta. Perché tra Real Madrid, Inter e i bianconeri sono arrivati 8 gol, con solo due siglati. Troppo poco per chi sognava lo scudetto. Gli azzurri ieri si sono fermati all’errore di Kvaratskhelia, che ha avuto sul piede l’opportunità di cambiare la partita. Però la stella georgiana ha spedito fuori un’opportunità d’oro e chiudendo così i sogni di gloria. Ora è necessario l’esame di coscienza da parte dei giocatori. Perché se fino a qualche settimana fa Garcia passava come colpevole assoluto, ora bisogna capire che non si può cambiare sempre allenatore.