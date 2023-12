Opta – Duello Juve-Napoli: si sfidano la migliore in casa e la migliore in trasferta. Il punto

Stasera all’Allianz Stadium, la Juventus ospita il Napoli nell’anticipo della 15esima giornata di Serie A. Allegri spera di poter scavalcare di nuovo (seppur momentaneamente) l’Inter. Nella scorsa stagione i bianconeri hanno dovuto cedere tutti i 6 punti disponibili nel doppio confronto. Quest’anno, la storia è completamente diversa. Il Napoli non è più la temibile corazzata dello scorso anno. Inoltre, la Juve è la squadra che ha ottenuto più punti in casa di tutte le altre squadre. Il Napoli dovrebbe tremare, ma in realtà ha un asso nella manica. Gli azzurri, infatti, sono la squadra che ha ottenuto più punti in classifica nelle gare in trasferta. Ecco cosa scrive Opta Paolo sul suo profilo X:

“Da una parte la Juventus (17) è la squadra che ha guadagnato più punti in gare casalinghe in questo campionato, dall’altra solo l’Inter (19) ha ottenuto più punti in trasferta del Napoli (17) nella Serie A 2023/24. Duello”.