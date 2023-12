Mazzarri conferma Osimhen in attacco! Formazione ufficiale del Napoli

Il Napoli affronterà la Juventus oggi alle 20.45 all’Allianz Stadium. L’obiettivo di Mazzarri è quello di non mollare il treno Champions e dare una risposta sul campo dopo la sconfitta per 0-3 al Maradona contro l’Inter. La Juventus viene da una striscia positiva, 4 vittorie e un pareggio nelle ultime cinque, ma questo non preoccupa il Napoli che è pronto a fare la sua partita e a ripetersi come l’anno scorso.

Ecco la formazione ufficiale degli azzurri:

(4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Mazzarri