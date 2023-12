Sorrentino: “Napoli altalenante, forse qualcuno è già sazio”

L’ex portiere Stefano Sorrentino è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del big match di domani sera Juventus-Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Il Napoli ha dei giocatori che gli permettono di stare tra le prime quattro. E’ vero che solo i nomi non ti portano da nessuna parte, con Mazzarri sono altalenanti come Garcia. Forse però bisogna fare una riflessione sui giocatori, forse qualcuno ha la pancia piena. Bisogna resettare tutto e ripartire. Se i risultati rimangono gli stessi, non è solo un problema di allenatore”.