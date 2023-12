Trevisani: “Il Napoli non può appellarsi ai falli non dati dopo uno 0-3”

Riccardo Trevisani, giornalista Mediaset, ha parlato ai microfoni di Cronache di spogliatoio sugli episodi arbitrali contestati durante Napoli-Inter. Ecco cosa ne pensa:

“Non ho mai grande coraggio nell’affrontare una polemica arbitrale quando una partita è finita 0-3. Secondo me il primo gol può essere annullato per il fallo di Lautaro su Lobotka, ma non è un tema che mi appassiona. Se la partita finisce 1-1 e c’è un rigore non dato, grosso, allora siamo qua a discutere. La partita invece ha dimostrato chiaramente che l’Inter è più forte del Napoli anche se gli azzurri hanno fatto una buona partita e per 60 minuti sono stati all’altezza dei nerazzurri. Se l’inter è uscita imbattuta è anche grazie al suo portiere, però nell’Inter sta funzionando tutto: Inzaghi, la difesa, il centrocampo e l’attacco”.