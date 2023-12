Spalletti a La Repubblica: “Da oggi sono un official scugnizzo. Vi svelo un segreto dell’anno scorso”

Luciano Spalletti, Ct della Nazionale ed ex tecnico del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Repubblica dopo aver ricevuto la cittadinanza onoraria di Napoli.

“Mi fa piacere che ci sia De Laurentiis perché poi cosa è successo l’anno scorso è sotto gli occhi di tutti. È stato determinato dal lavoro di tutti. Nessuno che comanda e gestisce, tutti possono dire la loro e indicare la soluzione. Se dicono le cose giuste si va dalla parte giusta. Questa compattezza tra città, calciatori e tutti quelli che hanno lavorato sul Napoli come staff hanno creato quella bellezza lì”.

“Tornare a vedere i calciatori del Napoli? Ho dei calciatori del Napoli importanti in Nazionale. Verrò e starò con loro per iniziare a creare un gruppo come lo fu il Napoli l’anno scorso”.

“Il mio maggior lavoro è stato di far capire dove eravamo e per chi lo facevamo questo tentativo di vincere. Dopo che l’hanno capito è stato più semplice e ci abbiamo costruito tutta la stagione”.

“Ora è napoletano? Un pochino lo era già, poi diventa facile prendere le metodologie e i comportamenti dei napoletani, ti costringono. Da questo momento sono un official scugnizzo”.