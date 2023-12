Report da Castel Volturno, le ultime su Mario Rui e Zanoli.

La Ssc Napoli, attraverso il suo sito ufficiale, ha reso noto il report di allenamento del giorno 6 dicembre. Tra le cose, sono state rese note le condizioni di Mario Rui, Mathias Olivera e Alessandro Zanoli. Giovanni Di Lorenzo invece, si è regolarmente allenato con la squadra. Dunque, a Torino ci sarà.

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma venerdì all’Allianz Stadium per la 15esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha iniziato la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto. Terapie per Olivera. Mario Rui ha svolto allenamento personalizzato in campo. Zanoli ha fatto parte di seduta in gruppo e parte personalizzata in campo”.