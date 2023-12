Ct Slovacchia: “Lobotka top player. Hamsik fa il caffè come Tommy”

Il Ct della Slovacchia Francesco Calzone, ha raccontato la sua esperienza al Corriere dello Sport:

“Alla mia prima partita con la nazionale c’erano tremila persone allo stadio. Il gelo. Poi nelle ultime tre di euro-qualificazione abbiamo fatto tre sold out. Aver strappato il pass per l’Europeo è una grande soddisfazione: la vera ansia, la grande responsabilità, è sapere di rappresentare un popolo. La nazione si riconosce in te“.

Su Hamsik:

“Un ragazzo fantastico. E lo vedi quando fa il caffè nello spogliatoio come gli ha insegnato Tommaso, il magazziniere del Napoli, e sposta i cinesini o porta i palloni. Uno con le sue doti e la sua competenza, e con questa umiltà, può anche diventare il prossimo Ct slovacco se vorrà allenare“.

Su Lobotka:

“Un top player che Spalletti ha valorizzato nel migliore dei modi. Lui e Skriniar sono stati fondamentali: avvalorando da subito le mie idee in toto e mi hanno fatto accettare dal gruppo“.