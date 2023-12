Tmw – Ecco a voi la i migliori 5 difensori della Serie A

Ecco la Top 5 dei difensori dopo 14 giornate di campionato, con una marcata presenza interista con ben 3 giocatori nella lista, contribuendo al successo della squadra. La stagione si presenta come un momento di rilancio per Stefan de Vrij, dopo un 2022/23 non esaltante, con prestazioni deludenti che lo avevano portato a perdere persino la maglia da titolare.

La classifica è completata da due promettenti realtà italiane: Riccardo Calafiori, dopo un periodo di esilio in Svizzera, sta emergendo come figura chiave al Bologna. Sebbene inizialmente il Milan avesse considerato di portarlo come vice di Théo Hernandez, alla fine ha trovato la sua vetrina in rossoblù, mettendosi in mostra non solo come terzino sinistro, ma anche come centrale di difesa. Nel frattempo, Alessandro Buongiorno è diventato una certezza, rimanendo fedele al Torino e rifiutando l’Atalanta in estate. È stato protagonista di una vittoria convincente contro gli orobici, definendo la serata come “una notte perfetta” attraverso i suoi canali social. Nella compilazione di questa classifica sono stati presi in considerazione solo i giocatori che hanno ricevuto un voto in almeno 10 occasioni.

6,38 DIMARCO (Inter)

6,38 DUMFRIES (Inter)

6,36 BUONGIORNO (Torino)

6,30 CALAFIORI (Bologna)

6,27 DE VRIJ (Inter)