ULTIM’ORA – SSC Napoli, il report dell’allenamento odierno: le ultime su Zanoli e Mario Rui

Come di consueto, la SSC Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha diramato il report dell’allenamento tenutosi questo pomeriggio al Konami Training Center di Castel Volturno. Gli uomini di Walter Mazzarri preparano l’attesissima sfida di venerdì con la Juventus, altro match che potrebbe rivelarsi un importante crocevia per la stagione dei partenopei. Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dalla società campana:

“Il Napoli si è allenato questo pomeriggio all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma venerdì all’Allianz Stadium per la 15esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra si è allenata sul campo 1 sotto la pioggia incessante ed un clima molto rigido, iniziando la sessione con riscaldamento e lavoro tecnico. Successivamente coloro che hanno giocato domenica dal primo minuto hanno svolto lavoro di recupero. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una partita a campo ridotto.

Terapie per Olivera. Mario Rui e Zanoli hanno fatto allenamento personalizzato in campo“.