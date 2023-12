Sosa: “Il Napoli è stato all’altezza. Voto Osimhen? Sei politico, non sta bene fisicamente”

Il Pampa Sosa, ex attaccante della squadra partenopea, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel corso del post partita di Napoli-Inter.

Questo quanto dichiarato: “Il Napoli è stato all’altezza, perché l’Inter ha sofferto nel primo tempo. I nerazzurri però sono i più forti dal punto di vista mentale, sanno reggere determinati momenti anche di difficoltà e ne vengono sempre fuori. Voto a Osimhen? Sei politico, può dare molto di più. Non sta bene fisicamente ed è normale, io penso che in questi momenti lui debba fare 60 minuti buoni, non 90 nei quali alla fine era chiaramente stanco”.