Del Genio: “Diamo tempo a Mazzarri, la squadra sta bene in campo. Meret? È stato preso di mira”

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli analizzando la sconfitta della squadra partenopea contro l’Inter.

Ecco quanto dichiarato: “Meluso ha parlato in maniera corretta e con i toni giusti. Mazzarri forse si sarebbe fatto prendere e credo sia stata la scelta giusta. Io non guardo solo il risultato, mi piace come la squadra sta in campo. Non dico di essere ottimista, ma almeno bisogna dare il tempo a Mazzarri perché nessuno fa i miracoli subito. Le prime risposte a me sono piaciute. Meret? Cosa c’entra oggi, a questo punto devo dire che l’avete preso di mira. Il terzo gol era un tiro/cross forte, ma stasera non mi pare sia il tema francamente. La situazione è di accanimento. 0-3 con evidenti episodi arbitrali e errori degli attaccanti e si parla di Meret. Io a questo punto non risponderò più“.