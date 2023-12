Bergomi: “L’Inter ha sofferto all’inizio, poi è venuta fuori. Fallo su Osimhen? Troppo poco per dare rigore”

Nel corso della trasmissione Sky Calcio Club, l’ex calciatore Giuseppe – detto Beppe – Bergomi ha detto la sua in merito alla partita tra Napoli e Inter.

Queste le sue parole: “L’Inter ha cambiato 8 giocatori rispetto alla gara contro il Benfica, era andata in sofferenza ma oggi ha ritrovato brillantezza. Se metti l’Inter sopra ritmo fa sempre un po’ di fatica: è stata brava nella sofferenza a tenere duro. Poi dopo la maturità della grande squadra è venuta fuori. Il contatto Lautaro-Lobotka? In campo europeo questi contatti non li fischiano. L’arbitro è lì a due metri, Lautaro poi tocca Lobotka perché perde l’equilibrio cadendo. L’Inter ci ha perso un campionato per un fallo così di Giroud su Sanchez, durante il derby, e non si è andati al VAR. Osimhen? In passato hanno dato rigori così, ma è troppo poco per dare calcio di rigore“.