Napoli-Inter, flop Natan: spesso fuori posizione, male in chiusura. Le pagelle

In veste di terzino sinistro non convince. Natan delude per la sua prestazione, ritenuta insufficiente dalla stampa.

Queste le pagelle:

Voto 5 per il Corriere dello Sport, la Repubblica e Il Mattino: “Più simile a un terzo centrale che a un terzino”. Tende ad accentrarsi troppo e spesso è fuori posizione. Ha piede sinistro e innesca due volte Osimhen con buoni cross, ma in difesa sono dolori.

Voto 5,5 per La Gazzetta dello Sport e Tuttosport: “Mancano terzini e lui si sacrifica. Anzi, si immola proprio”. Non male in fase di spinta, male in chiusura. “Può crescere meglio come esterno”.