Gazzetta, moviola Napoli-Inter: “Il VAR non può intervenire. Lieve il tocco di Acerbi su Osimhen”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa un’analisi in merito alla direzione arbitrale di Davide Massa, ponendo particolarmente l’accento sui due episodi dubbio della partita.

Questo quanto si legge sul quotidiano: “Proteste del Napoli sull’1-0 per una trattenuta di Lautaro a Lobotka a inizio azione: dalle immagini si vede una cintura dell’argentino col braccio sinistro alla vita dell’avversario, Massa è vicinissimo e lascia correre, il VAR in questa tipologia di falli non può intervenire. Nella ripresa, Osimhen cade in area dopo un contatto con Acerbi: c’è il tocco del difensore con la gamba destra sul tallone ma l’intensità non sembra tale da giustificare un rigore e il VAR non può intervenire”.