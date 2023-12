Francesco Marolda, giornalista ed ospite televisivo, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della partita tra Napoli ed Inter.

Ecco le sue parole: “Il Napoli doveva assolutamente provare dal mercato a prendere un calciatore che potesse sostituire Kim con esperienza, non Natan. Attualmente non ho molta fiducia in Mazzarri, l’Inter ha vinto con soli tre tiri in porta”.