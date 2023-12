L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle conseguenze che ha portato la sconfitta contro l’Inter. Secondo il quotidiano il Maradona è casa stregata per come si sono messe le cose. L’ultimo successo a Fuorigrotta risale al 27 settembre con l’Udinese ed in casa sono arrivati 7 punti in 7 partite. Non basta un ritmo in trasferta da circa 17 punti in 7 partite secondo solo all’Inter. Bisogna trovare continuità per rimanere aggrappati al nuovo obiettivo minimo stagionale ovvero la doppia qualificazione in Champions. Sarebbe la qualificazione alla prossima edizione di Champions e il passaggio al turno successivo con il Braga, che rappresenterebbero aria fresca per le casse societarie e per tutti.