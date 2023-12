Marchesi: “Al Maradona vincerà chi commetterà meno errori”

Rino Marchesi, ex allenatore di Napoli ed Inter, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per il match tra il Napoli e l’Inter.

“Inter col freno a mano con la Juve e col Napoli a mille?

“A parole si può dire tutto, coi fatti no. Sono due squadre portate al gioco, alla fine la spunterà chi commetterà meno errori. L’Inter ha scoperto questo ragazzo, Thuram, che sta si sta mettendo in mostra e gioca bene. Anche il Napoli non scherza con gli esterni quando stanno bene. Poi con un Osimhen in più la musica può cambiare: non dimentichiamo che Osimhen è mancato nelle ultime partite”.