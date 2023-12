CorrSport – Il Napoli ha bisogno di una vittoria contro l’Inter

Il Napoli ha bisogno di una vittoria contro l’Inter.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, la gara è di quelle importantissime: “Il processo di reincarnazione in se stesso che il Napoli ha avviato con Mazzarri più o meno qualche ora fa può risistemare i campioni d’Italia sulla Via Lattea: ma perché rinasca quella squadra, senza necessariamente replicarsi nel fascino del passato, lo spirito, l’anima e anche l’organizzazione dovranno anestetizzare l’Inter e contemporaneamente stordirla”.