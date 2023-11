Il Roma – Il Napoli avrebbe avviato i contatti per il terzino sinistro Bard del Nizza. I dettagli

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha scritto sul suo profilo Twitter un’indiscrezione di mercato sul Napoli. Stando a quanto riportato, il Napoli avrebbe avviato i contatti con il Nizza per prelevare il terzino sinistro francese Melvin Bard. Si tratta di un classe 2000 autore di 2 assist in questa stagione. La dirigenza potrebbe prenderlo già a gennaio, ma ci sono possibilità che arrivi anche in estate. “Il Napoli avrebbe avviato i contatti col Nizza per il terzino sinistro francese Melvin Bard, classe 2000. Quotazione di 15 milioni e giocatore su cui Farioli sta puntando. Molto difficile prenderlo a gennaio, ma resta un obiettivo valido anche per la prossima estate”.

Il #Napoli avrebbe avviato i contatti col Nizza per il terzino sinistro francese Melvin #Bard, classe 2000. Quotazione di 15 milioni e giocatore su cui Farioli sta puntando. Molto difficile prenderlo a gennaio, ma resta un obiettivo valido anche per la prossima estate.… — Giovanni Scotto (@scottotweet) November 30, 2023