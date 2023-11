L’edizione odierna di Tuttosport scrive a proposito dell’allenamento svolto ieri dal Napoli in vista della durissima gara del Bernabeu contro il Real Madrid. Secondo quanto riportato, Walter Mazzarri non ha ancora scelto la formazione che sfiderà i blancos, poiché gli azzurri non hanno potuto svolgere lavoro sul campo a causa delle avverse condizioni metereologiche. Motivo per cui, i dubbi finali verranno sciolti stamattina, visto che il tecnico deve prendere le ultime decisioni.