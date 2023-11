Gazzetta – Inzaghi con la testa al Napoli. Contro il Benfica ampio turnover

L’Inter, capolista della Serie A e prossima avversaria del Napoli in campionato, giocherà oggi in Champions League contro il Benfica. Tuttavia, i nerazzurri hanno già strappato il pass per gli ottavi di finale della competizione, motivo per cui Simone Inzaghi ha pensato ad un ampio turnover, soprattutto in vista del big match dello stadio Maradona. Gli unici titolari confermati, secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, saranno Darmian, De Vrij e Acerbi. Gli altri calciatori invece, avranno possibilità di rifiatare in vista della sfida del 3 dicembre.